النيابة تستعجل تحريات المباحث في انتحار شاب بمنزله بـ السلام

لم يجد طالب وسيلة للتخلص من حالة الاكتئاب التي أصابته سوى قيامه بالانتحار داخل شقته بمدينة السلام.



تم إخطار النيابة العامة التى قررت تشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة ، واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث.



وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شاب ١٦ عاما بمساكن المحمودية منتحرا بتعليق نفسه بشال حريمى فى مروحة السقف.



على الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ وتبين من التحريات الاوليه ان الشاب مريض نفسي وأنه فى الفترة الاخيرة اصيب باكتئاب فقرر الانتحار.