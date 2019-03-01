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أخبار العالم

أصحاب الرايات السوداء يفضحون نتنياهو في الطريق العام.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:51 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تداول نشطاء إسرائيليون، مقطع فيديو، عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، يُظهر موكبا كبيرا من السيارات، يرفع المشاركون فيه رايات سوداء، وهم يسيرون بالطريق العام، متجهين إلى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن السيارات التي كانت ترفع الرايات السوداء تعود لناشطين عماليين وقد رفعوا تلك الرايات احتجاجا على الفساد في إسرائيل.

وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي عن توجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا الفساد المتعلقة بسوء استغلال النفوذ والحصول على رشاوي وخيانة الأمانة.

ويضع اليسار الإسرائيلي آمالا كبيرة في أن تؤثر تلك الاتهامات على شعبية رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع من أبريل.

وعلق نتنياهو على توجيه اتهامات له بالفساد بقوله إن هذا القرار يمثل حملة اضطهاد سياسي ضده تهدف إلى الإطاحة بحكم التيار اليميني في إسرائيل.

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