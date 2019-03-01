نوال الزغبي تبدأ حفل الشارقة بـ كده باي.. فيديو

بدأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الغنائي بمدينة الشارقة الإماراتية الليلة الجمعة 1 مارس، والذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بحضور جماهيري كبير.وشاركت شركة روتانا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه نوال الزغبي في الدقائق الأولى من الحفل، وارتد فيه فستان أزرق طويل، وبدأت حفلها بأغنية «كده باي» في ظل تفاعل الجمهور معها.وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد طرحت ألبوم نوال الزغبى الجديد «كده باى» عبر القناة الرسمية للشركة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم 14 فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب.ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وهي: «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة».ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.