ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نوال الزغبي تبدأ حفل الشارقة بـ كده باي.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:48 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفلها الغنائي بمدينة الشارقة الإماراتية الليلة الجمعة 1 مارس، والذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بحضور جماهيري كبير.

وشاركت شركة روتانا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه نوال الزغبي في الدقائق الأولى من الحفل، وارتد فيه فستان أزرق طويل، وبدأت حفلها بأغنية «كده باي» في ظل تفاعل الجمهور معها.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد طرحت ألبوم نوال الزغبى الجديد «كده باى» عبر القناة الرسمية للشركة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم 14 فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، وهي: «كده باي، ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال له ناسه، ايام صعبة».

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.


ترشيحاتنا

السعودية تسقط جنسية نجل أسامة بن لادن

مصدر أمني يكذب الجزيرة وينفي إصابة الإخواني المحبوس البلتاجي بجلطة دماغية.. صور

جامعة الأزهر تنعى أحد أبنائها راح ضحية حادث محطة مصر

أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو

الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

وزير الشباب وأحمد حسن ونجوم الرياضة يؤدون صلاة الغائب على شهداء محطة مصر.. صور

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

السيطرة على حريق بمستشفى ناصر العام في بني سويف..صور

النقل: تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير مزلقانات السكك الحديد .. فيديو

نشطاء يواصلون السخرية من صفارة معتز مطر : العيال بتذاكر .. فيديو

كواليس مروعة لـ محاولة اغتصاب طالبة وقتلها في كرداسة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

فيديو

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو
ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو
أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو
هويدا مصطفى: الحكومة تحركت بسرعة مع حادث قطار محطة مصر.. فيديو
إبراهيم مختار عن حادث القطار: مصر بتعيط وبتدمع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟