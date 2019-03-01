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رياضة

كلاسيكو كامل العدد.. قائمتا ريال مدريد وبرشلونة قبل لقاء الغد

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يستضيف البرنابيو، للمرة الرابعة خلال الموسم الكروي الحالي، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت، في العاشرة إلا ربعا مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن مدربي الفريقين عن قائمة كل منهم استعدادا للقاء الكلاسيكو، حيث سيغيب عن فريق برشلونة الجناح الإسباني رافينها ألكانتارا والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، فيما يفتقد ريال مدريد لجهود المدافع ناتشو هيرنانديز، ولاعب الوسط الشاب ماركوس يورنتي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مدريد ثالثا برصيد 48 نقطة، وخلف الوصيف أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمي: كيلور نافاس، كورتوا، لوكا زيدان

خط الدفاع: داني كارفخال، فياييخو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو، ريجيلون.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيريدي، أسينسيو، ايسكو، داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز، بينزيما، جاريث بيل، فينيسيوس جونيور، لوكاس فازكيز

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – يسبر سيليسن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – كليمنت لونجليه - خيسون موريّو – نيلسون سيميدو- جوردي ألبا.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو –إيفان راكيتيتش – أرثور ميلو – كارلوس ألينيا – أرتورو فيدال – فيليبي كوتينيو.

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – عثمان ديمبيلي - مالكوم.

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