عمرو أديب يلقن سوشيال ميديا الجماعة الإرهابية درسا في الوطنية.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا تتمثل في حرب السوشيال ميديا من الإخوان الإرهابية والجهات واللجان المعادية لمصر بعد حادث قطار محطة مصر.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "مصر هي الشباب الذي اصطف بالطوابير للتبرع بالدم للمصابين نتيجة الحادث، ومصر هي قيام أبطال محطة مصر باستخدام جراكن المياه لإطفاء النيران المشتعلة في أجساد المصابين".



واستطرد: "كافة اللجان والمواقع وصفحات السوشيال ميديا التي تديرها الإخوان يتم توجيهها من الخارج"، مضيفا: "وزير النقل السابق استقال؛ لتحمله مسؤوليته السياسية والاجتماعية".