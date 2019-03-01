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محافظات

فحص 117 ألف مواطن فى اليوم الأول لمبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:40 م
فحص 117 ألف مواطن
فحص 117 ألف مواطن فى اليوم الأول لمبادرة 100 مليون صحة
همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم الكشف على 116 ألفا و880 مواطنا، اليوم الجمعة فى اليوم الأول لانطلاق مبادرة الرئيس 100 مليون صحة بنطاق المحافظة من إجمالى 4 ملايين و250 ألفا بنسبة 168% من المستهدف اليوم البالغ 69 ألف مواطن طبقا لما حددته الوزارة.

وأضاف أن الحملة تشمل المواطنين أكبر من 18 عاما من الجنسين، ممن لم يسبق لهم الفحص والعلاج من فيروس سي أما الأمراض غير السارية فتشمل المواطنين أكبر من 18 عاما من الجنسين وتنقسم مواعيد العمل يوميا فترة صباحية من 9 ص وحتى 3 عصرًا وفترة مسائية من 3 عصرًا وحتى 9 مساءً وتستمر حتى نهاية شهر أبريل القادم.

وأشار إلى أنه يوجد 1766 فريقا موزعا على جميع منافذ تقديم الخدمة بنطاق المحافظة والتى تبلغ 600 منشأة وتشمل جميع وحدات ومركز الرعاية الأولية وجميع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة والعيادات المتنقلة بالإضافة إلى مراكز الشباب وداوين المديريات الخدمية وجامعة المنصورة.

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