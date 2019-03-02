التفاصيل الكاملة لمشروع ترميم مقابر كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية

حصل موقع صدى البلد على معلومات عن مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية وترميم مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، والتي انتهت أعماله ويفتتحه د.خالد العناني وزير الآثار غدا الأحد.



المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع المعونة الأمريكية،ويتواجد حاليا المهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات وغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم ود.نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري لمتابعة آخر استعدادات الإفتتاح.



وكما قالت مصادر مطلعة بالآثار أن المشروع بدأ منذ حوالي عام ونصف،والمنطقة حولها سور يحيط ب3 مقابر،واحدة رئيسية يتم النزول إليها عبر بئر دفن،والاخرين فوق سطح الأرض وتبعدان قليلا عن المقبرة الرئيسية.



وأوضحت المصادر أن المقبرتين اصلهما من منطقة وتم نقلهما في وقت سابق إلي المتحف اليوناني الروماني، وعندما تم غلقه منذ سنوات للتطوير والترميم تم إهمال المقبرتين،ونقلتا منذ فترة داخل سور منطقة كوم الشقافة.



وقالت المصادر ان احدي هذه المقابر تم تركيبها منذ عام تقريبًا،في حين تمت إعادة تركيب المقبرة الثانية مطلع فبراير الماضي،وقد شملتهما اعمال التطوير والترميم،خاصة بعد تعرضهما لأضرار بسبب الشتاء طوال الفترة الماضية.



أما عن المقبرة الأساسية والتي شملها الجزء الأكبر من المشروع،فهي عبارة عن بئر دفن بعمق حوالي 9 متر، وينتهي هذا البئر بعدة فتحات وحجيرات صغيرة للدفن وبها 3 توابيت.



وقد تم شفط المياه الجوفية التي كانت تملأها،كما تمت إزالة كل الحديد الذي كان في سقف المقبرة من ترميم قديم لها،وتم استبداله بمونة آمنة اكثر من الحديد على المقبرة الأثرية.



وكشفت المصادر أنه تمت أيضا إزالة الأسمنت الأسود الذي كان مستخدما في وقت سابق وقديم في الترميم، ليظهر شكل المقبرة الرئيسي خاصة في السقف والجوانب،كما أزيلت الأملاح من المقبرة بعد شفط المياه الجوفية منها نهائيا،فيما تمت اضاءة المقبرة بالكامل وحجرات الدفن السفلية في البئر،مع تنظيف كامل قبل افتتاح وزير الآثار لها.