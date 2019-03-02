إقلاع 23 رحلة بالون بالأقصر

انطلق صباح اليوم في سماء مدينة الأقصر 23 رحلة بالون طائر على متنها 640 سائحا من مختلف الجنسيات وذلك لمشاهدة المعالم الأثرية في البر الغربي.



وانطلقت الرحلات في الخامسة والنصف صباحًا من مركز الاقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمني مشدد.



فيما استمتع السائحون بمناظر المعالم الأثرية بالبر الغربي والبر الشرقي، ورافق الرحلات سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبًا لحدوث أي طارئ.