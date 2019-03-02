فيسبوك تقيم دعوى قضائية ضد شركات صينية بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة

قالت شركة فيسبوك إنها رفعت دعوى قضائية مع انستجرام في محكمة أمريكية اتحادية ضد أربع شركات وثلاثة أشخاص في جمهورية الصين الشعبية بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة.



وقالت الشركة في منشور على مدونة إن الأشخاص المتهمين والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وانستجرام وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت مثل أمازون وأبل وجوجل ولينكد إن وتويتر.