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أحمد الجار الله: عهد الرئيس السيسي شهد الاستقرار وسرعة تنفيذ المشروعات

السبت 02/مارس/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية أحمد الجار الله، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هو عهد الاستقرار والأمن وسرعة تنفيذ المشروعات.

وقال "الجار الله"، فى تدوينة على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة: "مصر فى سنوات هذا الرجل، خرجت من عنق الزجاجة اقتصاديا، الناتج الوطني جيد، الاحتياطي الأجنبي فوق الجيد، استقرار سعر الجنيه، اكتشافات غاز مهمة، مبان لقاطنى العشوائيات كبيرة، متابعة رئاسية لتنفيذ المشروعات الكبرى، ولا عزاء للخصوم".

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