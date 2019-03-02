مانشستر سيتي يسعى لافتراس بورنموث وتضييق الخناق على ليفربول

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا، على نظيره بورنموث اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويسعى السيتزن بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني، لافتراس بورنموث الذي يعاني منذ بداية الموسم، من أجل خطف الصدارة من ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة، لمدة يوم واحد على الأقل حال فوزه في مواجهة اليوم، لتضييق الخناق على الريدز الذي يواجه اختبارًا صعبًا أمام مضيفه وجاره إيفرتون، في ديربي "الميرسيسايد"، غدًا الأحد.



وخاض مانشستر سيتي 28 مباراة في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 22 مباراة بينما تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات.



ويحتل السيتزن مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضًا، توتنهام مع أرسنال، وولفرهامبتون مع كارديف سيتي، وبيرنلي مع كريستال بالاس، وبرايتون مع هيدرسفيلد تاون، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، ووستهام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.