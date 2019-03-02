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رياضة

الإسماعيلي يسعى لإحياء آماله الأفريقية أمام شباب قسنطينة الجزائري.. اليوم

السبت 02/مارس/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب "الشهيد حملاوي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الإسماعيلي في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز على قسنطينة الجزائري، للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل إلى الدور المقبل.

وأكد سيدومير يانوفيسكي مدرب الإسماعيلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريق الدراويش ليس لديه ما يخسره، وأن الفريق قادر على العودة بالنقاط الثلاث.

وأشار يانوفيسكي، إلى أنه درس جيدًا طريقة لعب الفريق الجزائري خلال مشواره الحالي في البطولة الأفريقية، ولديه أسلحته لتحقيق الفوز اليوم.

وتعد فرص الإسماعيلي في عبور دور المجموعات ضئيلة، بعدما حصد نقطة وحيدة في أول 3 جولات بالبطولة الأفريقية.

ويحتل الدراويش المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة، بينما يحتل الفريق الجزائري المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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