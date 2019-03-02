سيناريو تخيلي لخناقة في القصر الملكي بين ميجان وكيت.. فيديو

وتقوم ميجان، التي تبدو وكأنها الأكثر عدوانية من كيت، بركل دوقة كامبريدج بالكعب العالي في أنحاء جسدها.





وكانت أليسون جاكسون، التي اشتهرت بإنتاج صور مقلدة ملكية، بما في ذلك صور Meghan وHarry الذي يمارسون اليوجا، هي من قامت بعمل هذا الفيديو.

شد شعر وسحل على أرض القصر الملكي، عراك دموي بما تحمله الكلمة بين دوقة ساسكس ميجان ماركل، ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون، عرف بـ "قتال القطط".مقطع فيديو صورته ممثلتان شبيهتان لميجان وكيت، تجسدان بطريقة ساخرة الأخبار المتداولة عن الخلاف الذي يعيشه القصر الملكي بين الدوقتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.وتظهر الدوقتان وهما تتعاركان سويًا ويمسكان في بعضهما البعض، وجسد ميجان التي تسحب كيت من شعرها المجفف على الأرض.