ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى فى 1 مارس 2019 من ضبط راكبة مسافرة على طائرة الخطوط السعودية المتجهة الى جدة .



اشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكبة و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبأ بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية على مبلغ مالى قدرة ( 2 مليون و189 الفا و600 جنيه مصرى) مخالفا بذلك قانون النقد المصرى.



وقد أمر اللواء أحمد الانور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.