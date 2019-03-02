ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى فى 1 مارس 2019 من ضبط راكبة مسافرة على طائرة الخطوط السعودية المتجهة الى جدة .
اشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكبة و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبأ بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية على مبلغ مالى قدرة ( 2 مليون و189 الفا و600 جنيه مصرى) مخالفا بذلك قانون النقد المصرى.
وقد أمر اللواء أحمد الانور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى (البحث الجنائى - تأمين الركاب) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكبة و بفتح الحقائب و تفتيشها عثر مخبأ بداخلها ما بين طيات بعض المناشف القطنية على مبلغ مالى قدرة ( 2 مليون و189 الفا و600 جنيه مصرى) مخالفا بذلك قانون النقد المصرى.
وقد أمر اللواء أحمد الانور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.