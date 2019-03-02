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اشتباكات عنيفة بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين معارضين ..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 11:56 ص
اشتباكات عنيفة في
اشتباكات عنيفة في الجزائر بين الامن ومتظاهرين
على صالح
خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد للاحتجاج على ما يدعون أنه عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عامًا على الترشح لولاية خامسة، في أكبر احتجاجات منذ الربيع العربي، حسبما وصفتها وسائل إعلام محلية ورصدت فعاليتها بالصور ومقاطع الفيديو.

ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام الجزائرية عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي باختلافها، تظهر حشود المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وقد حشد الناس في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على طلبه.

وأشار العديد من مستخدمي الإنترنت إلى أن مظاهرات اندلعت أمس الجمعة كانت سلمية، وابتعدت شرطة مكافحة الشغب عنها، عن المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "مسالمين ، نحن إخوة".

بينما ذكرت وسائل الإعلام في الجزائر أن الاحتجاجات قد تحولت إلى موجات من العنف في بعض المناطق، وفقا لما رصدته كاميرا وسائل التواصل الاجتماعي.


وبعد ذلك بوقت قصير ، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن ضباط إنفاذ القانون استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من حوالي 200 شاب، الذين رشقوا الشرطة بالحجارة على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي في الجزائر العاصمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الضباط رشقوا المتظاهرين بالحجارة واستخدموا الهراوات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مواقع مركزية رئيسية في الجزائر العاصمة ، مما منع المتظاهرين من الاقتراب من قصر الحكومة الذي يضم مكاتب رئيس الوزراء.

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