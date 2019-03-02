رئيس مدينة القصير يتابع استكمال أعمال توصيل خط مياه الشرب الجديد

تابع اللواء أ.ح يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، استكمال أعمال توصيل خط مياه الشرب الجديد ، شمال مدينة القصير

هذا ووجه الشاهد بإنجاز الأعمال، ليتم ضخ المياه في الشبكات الجديدة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وتلاشى أي ملاحظات.





وأشار رئيس المدينة بأن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة سوف يشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة ، لافتا بأنه يتابع كافة القطاعات بالمدينة باستمرار.





وأضاف الشاهد ، بأن الوحدة المحلية تسعى للنهوض بالمدينة من خلال تنفيذ خطط زمنية قصيرة ، موجها كافة الإدارات بالوحدة بالمتابعة المستمرة للأعمال.



