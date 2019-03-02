اليوفنتوس يتراجع عن الاستعانة بـ جوارديولا وزيدان يقترب

أكد تقرير صحفي إيطالي، إن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، اقترب من الرحيل عن البيانكونيري عقب نهاية الموسم الجاري.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، يريد التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لخلافة أليجري.



وأضاف أن أنييلي يرغب في التعاقد مع زيدان، نظرًا لما قدمه مع ريال مدريد على مدار عامين ونصف بعدما فاز بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بجانب أن الفريق مع زيدان سيتمتع بعقلية الفوز أكثر، بجانب التفاهم الواضح بين المدرب الفرنسي وكريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز.



وأشار الموقع إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بالنادي، يضع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، في قائمة المرغوبين لخلافة أليجري، إلا أن العقبات الاقتصادية وقفت أمام تحقيق تلك الفكرة المجنونة.



وأوضح الموقع أنه بجانب جوارديولا، فإن هناك مساحة لأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، الذي يعد الخيار الأول لإنتر ميلان حال رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي.