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رياضة

بنزيما: كنت أساعد رونالدو على التهديف وافتقده

السبت 02/مارس/2019 - 01:20 م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
حسن العمدة
يعتزم الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الاستعانة بالفرنسي كريم بنزيما، خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الليجا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سولاري سيدفع بالمهاجم، في التشكيل الأساسي، بعدما بات لا غنى عنه بالفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

ومثل بنزيما ريال مدريد في الموسم الحالي خلال 41 مباراة، بينما لعب لمدة 90 دقيقة كاملة خلال 22 لقاء.

وكان الرقم الأفضل لبنزيما مع ريال مدريد هو خوض 13 مباراة كاملة في موسم واحد، وتمكن من تحقيق ذلك في 2014-2015.

كما أن المهاجم الفرنسي في الموسم الحالي بدأ كل مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولم يغب بنزيما في هذا الموسم إلا أمام ليجانيس في كأس ملك إسبانيا بسبب إصابته بكسر في الإصبع، بينما حصل على راحة في مباراة مليلية بنفس البطولة.

وتثبت تلك الأرقام صحة ما أكده بنزيما مؤخرا، بأنه بات يلعب دور البطولة في الريال، من بعد رحيل كريستيانو رونالدو صوب يوفنتوس.

وقال بنزيما في تصريحات منذ أيام "من قبل كان لدينا لاعبا يسجل أكثر من 50 هدفا في الموسم، وكنت أقوم بدور المساعد له، كنت أتأقلم وفقا لكريستيانو رونالدو، لقد شكلنا ثنائيا مميزا، كنت أبحث عنه دائما لأساعده على هز الشباك".

واختتم ،"الآن أصبحت قائدا للهجوم والمسؤولية تقع علي في صنع الفارق، أنا سعيد للغاية لأني سأظهر بأدائي الحقيقي".

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