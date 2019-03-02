ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتابع أعمال تحويلات المرافق بالجيزة

السبت 02/مارس/2019 - 02:41 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال تحويلات مرافق خطوط مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع تنفيذ محطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابى.

وباشر رسلان الإشراف على انتهاء الأعمال بخطى المياه قطر 1000 مم وخط قطر 800 مم، وشدد على سرعة إنهاء الأعمال بالخطوط الفرعية، قبل التوقيتات المعلنة تخفيفا على المواطنين، وذلك بحضور المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والقيادات التنفيذية بالشركة.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أعلنت عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق (حي الوراق - حي شمال الجيزة - العجوزة - حي الدقي) وضعف المياه بـ (حي بولاق الدكرور) اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 1 /3 /2019 وحتى الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 2 /3 /2019، وذلك بناء على طلب الهيئة القومية للأنفاق.

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين معارضين ..فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

معاريف تنشر صور وأعداد قتلى الجيش الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف المصرية

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

الحكومة ردا على الشائعات:لا توجد تطعيمات للأنيميا والتقزم والسمنة

طاقم تدريب مصري يقود المنتخب الأوليمبي لجنوب السودان

الثائر الحق..جميلة بوحيرد 67 سنة نضال..حاربت الاستعمار الفرنسي ووقفت ضد بن بيلا وتظاهرت ضد التمديد لبوتفليقة

سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل

بعد إحالة أوراقه للمفتى.. الحكم على طبيب كفر الشيخ المتهم بذبح زوجته وأطفاله

العربية: الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات هامة خلال ساعات

صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

فيديو

هيدي كرم: السينما لم تتعاف بنسبة 100% ..فيديو
سفير كازاخستان: مصر برئيسها القوي بلد مستقر يتجه إلى المستقبل
فيديوجراف| السحب المثقوبة.. ظاهرة تشهدها السعودية لأول مرة‎
سفير كازاخستان بالقاهرة: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي رائعة.. فيديو
البحث العلمي والتكنولوجيا توضح الهدف من شهر العلوم المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟