وزير الخارجية القبرصي يؤكد مشاركة بومبيو في القمة الثلاثية مع اليونان وإسرائيل

أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مشاركة نظيره الأمريكي مايك بومبيو في القمة الثلاثية لقبرص واليونان وإسرائيل، المقرر عقدها في 20 مارس الجاري.



ووصف خريستودوليدس - وفقا لوكالة الأنباء القبرصية - مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في القمة الثلاثية المنتظرة بالتطور المهم الذي يعد بمثابة تصويت بالثقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.



يشار إلى أن القمة القبرصية اليونانية الإسرائيلية عقدت من قبل في قبرص واليونان، بهدف التنسيق الثلاثي لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي في البحر المتوسط إلى كل من اليونان وقبرص ومنها إلى دول البلقان مثل بلغاريا.