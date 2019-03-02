ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بـ تمارين فتح الحوض..صور

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".



ظهرت "ياسمين" أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "فتح الحوض"، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.



وتنافس ياسمين صبري في سباق الموسم الرمضاني بمسلسل حكايتي، بعد غيابها العام الماضي وآخر مشاركة لها الحصان الأسود في رمضان 2017 مع الفنان أحمد السقا.





