ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الوادي: مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح ثقافة الخارجة

السبت 02/مارس/2019 - 07:17 م
محافظ الوادي : مقايسة
محافظ الوادي : مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح ثقافة الخارجة
منصور ابوالعلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سرعة إجراء مقايسة عاجلة بالاحتياجات الضرورية لتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الخارجة لإعادة إحيائه والاستفادة منه في إقامة الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لقصر ثقافة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، حيث شدد الزملوط على ضرورة توفير كافة وسائل الحماية والأمان اللازمة، لتأمين هذا الصرح الثقافي الكبير، والذي يعد من أكبر مسارح المحافظة.

كما وجه الزملوط بضرورة عمل رفع مساحي للأرض الموجودة داخل المكان، وكذلك كافة المباني المستغلة وغير المستغلة لرفع كفاءة المستغل وإدراج غير المستغل ضمن لجنة حصر الأصول التي تباشر عملها خلال هذه الأيام بالمحافظة بناء على تكليف من رئيس الوزراء.

وكان مسرح ثقافة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد توقف منذ فترة عن العمل لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة منذ عدة سنوات، ومنع فيه إقامة العروض المسرحية والثقافية، حيث كانت تقام في مسارح بديلة.

ترشيحاتنا

أول رد من الصحة على علاج عامل نظافة للمرضى فى مستشفى الواسطى

وحدة ميدو يهرب من فخ الهزيمة أمام الباطن ويقتنص تعادلا في الوقت القاتل.. فيديو

الأهلي يفقد جهود السولية أمام بتروجت

تفاصيل تدريب الزمالك الأخير استعدادا للمواجهة المصيرية أمام بترواتليتكو

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

عبد الله السعيد وحجازي يظهران في ديربي لندن بين توتنهام وأرسنال.. صورة

صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي ..صور

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

كلبان ينهشان جسد مواطن جديد في التجمع.. والنيابة تستمع لأقواله

الرئيس السيسى يتابع تطورات سير التحقيقات الجارية فى حادث قطار محطة مصر

القومي للكبد يكشف الطريقة الصحيحة للتعامل مع مرضى السكري..فيديو

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

الإهمال للركب في مستشفى الواسطي.. الصرف يغرق غرف التعقيم وعمال النظافة بدرجة أطباء

زحام كبير على حملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

فيديو

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد
10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر.. نافق الإخوان ويهاجم مصر.. فيديو
عرض المخطط المبدئي لـ مدينة رشيد الجديدة على الرئيس السيسي.. فيديو
المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو
القومي للكبد: عضو لا يتعدى كيلو ونصف ينقي جسم الإنسان بأكمله..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟