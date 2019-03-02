محافظ الوادي : مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح ثقافة الخارجة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سرعة إجراء مقايسة عاجلة بالاحتياجات الضرورية لتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الخارجة لإعادة إحيائه والاستفادة منه في إقامة الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم لقصر ثقافة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، حيث شدد الزملوط على ضرورة توفير كافة وسائل الحماية والأمان اللازمة، لتأمين هذا الصرح الثقافي الكبير، والذي يعد من أكبر مسارح المحافظة.



كما وجه الزملوط بضرورة عمل رفع مساحي للأرض الموجودة داخل المكان، وكذلك كافة المباني المستغلة وغير المستغلة لرفع كفاءة المستغل وإدراج غير المستغل ضمن لجنة حصر الأصول التي تباشر عملها خلال هذه الأيام بالمحافظة بناء على تكليف من رئيس الوزراء.



وكان مسرح ثقافة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد توقف منذ فترة عن العمل لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة منذ عدة سنوات، ومنع فيه إقامة العروض المسرحية والثقافية، حيث كانت تقام في مسارح بديلة.

