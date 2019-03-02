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أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

السبت 02/مارس/2019 - 08:29 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى؛ ما تروج له جماعة الإخوان الإرهابية من معلومات مغلوطة وتدعو المصريين للنزول والتظاهر؛ موضحا أن الجماعة تستخدم اذرعها الإرهابية وتبث سمومها ضد الدولة المصرية.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ أن جماعة تحاول بث اليأس في نفوس المصريين ولكنها لم تنجح في ذلك لأن الشعب المصري كله ضد هذه الجماعة الإرهابية.

واكد موسى، أن الجماعة الإرهابية تؤجر الإرهابيين معتز مطر ومحمد ناصر؛ ليدافعا عن الجماعة ويؤججا الوضع في مصر واستغلال الحوادث لأغراض دينية وسياسية ومنها حادث محطة مصر.

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