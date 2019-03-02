توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن سعر الدولار انخفض مؤخرا، وذلك لأن معدل النمو وصل إلى 5.8%.



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الدولار انخفاضه مرتبط بحجم العمل والإنتاج للشعب المصري، مضيفا:" وكلما ارتفع معدل إنتاج الشعب المصري سينخفض الدولار".



وتابع:" لو 50% من الشعب اشتغلوا بإنتاجية مرتفعة سيصل سعر الدولار 3 جنيهات خلال عامين".



