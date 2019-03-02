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توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 09:03 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن سعر الدولار انخفض مؤخرا، وذلك لأن معدل النمو وصل إلى 5.8%.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الدولار انخفاضه مرتبط بحجم العمل والإنتاج للشعب المصري، مضيفا:" وكلما ارتفع معدل إنتاج الشعب المصري سينخفض الدولار".

وتابع:" لو 50% من الشعب اشتغلوا بإنتاجية مرتفعة سيصل سعر الدولار 3 جنيهات خلال عامين".

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