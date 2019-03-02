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عمرو أديب: الإهمال داخل السكة الحديد متواجد منذ ٥٠ عامًا

السبت 02/مارس/2019 - 10:28 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
حسام الحارتي
قال الإعلامي عمرو أديب ، إن الإهمال المتراكم داخل هيئة السكة الحديد يتواجد منذ خمسين عاما ،لافتا انه يعد أقوي من الإرهاب وجماعة الإخوان المعادية للدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، أن الدولة الآن يعاد بناؤها من جديد، مشيرا إلى توافر المياه، والكهرباء، بصورة جيدة ،بعد انعدامها خلال الفترة الماضية.

واكد ان وقوع حوادث القطار بدون سائق تتواجد على مستوى العالم ، وليس داخل مصر ،ولكن الامكانيات والتطورات التكنولوجية تكون سبب رئيسي في منع وقوع الكارثة.

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