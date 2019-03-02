تامر حسني يقترب من 20 مليون مشاهدة لـ ناسيني ليه.. فيديو

اقترب الفنان تامر حسني من الـ 20 مليون مشاهدة لأحدث كليباته «ناسيني ليه»، الذي حقق 19 مليونا و496 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 16 فبراير الجاري عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبالتزامن مع عيد الحب.



وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للفنانة أسيل عمران، لظهورها معه في الكليب، والأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس.



كان تامر حسني تصدر ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.