ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تامر حسني يقترب من 20 مليون مشاهدة لـ ناسيني ليه.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 11:43 م
صدى البلد
سعيد فراج
اقترب الفنان تامر حسني من الـ 20 مليون مشاهدة لأحدث كليباته «ناسيني ليه»، الذي حقق 19 مليونا و496 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 16 فبراير الجاري عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبالتزامن مع عيد الحب.

وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للفنانة أسيل عمران، لظهورها معه في الكليب، والأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس.

كان تامر حسني تصدر ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ترشيحاتنا

الزمالك يكتسح الأهلي في قمة السلة 90/ 67

البرلمان يفجر مفاجأة: تم تغيير مسار قطار محمل بالركاب فى محطة مصر لتفادى كارثة

أحمد موسى يفضح الديكتاتور التركي أردوغان .. فيديو

الشركة القابضة لمياه الشرب تعلن عودة الخدمة بالجيزة

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

الأهلي يكشف تفاصيل إنشاء 10 أكاديميات للنادى فى إفريقيا

مجلس النواب: خطة بـ 160 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

رواتب تصل إلى 4000 جنيه.. 1298 فرصة عمل بشركات في القاهرة

كهربا: بعض جماهير الزمالك خونة

جماعة الإخوان الإرهابية تحترف فبركة المظاهرات.. بهذه الطريقة.. فيديو

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو

على فرج ونور الطيب ينتظران حدثاً سعيداً في شيكاغو.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟