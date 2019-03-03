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رياضة

لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 01:15 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال أيمن منصور لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك لابد أن يهاجم بـ 6 لاعبين في المباراة الحاسمة أمام منافسه بترو أتليتكو الأنجولي، والمقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف منصور خلال تصريحاته على فضائية النهار، أن لاعبي الزمالك لابد أن يحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن النادي هو الذي صنع أسماءهم.

وأشار مهاجم الزمالك السابق إلى أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لابد أن يحمس اللاعبين لحسم الفوز في مباراة أتليتكو؛ لأنه يملك الخبرة التي تؤهله للفوز من بداية المباراة.

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