قبل ترشحه لولاية خامسة.. تعرف على ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن ممتكلاته، في إطار اعتزامه الترشح لفترة رئاسية خامسة، امتثالا لقانون الانتخابات الذي يلزم كل مرشح بالإعلان عن جميع ممتلكاته.



وبحسب صحيفة "المجاهد" الحكومية، قدم الرئيس الجزائري قائمة ممتلكاته في وثيقة، واشتملت على منزلين أحدهما في بلدية ستاولي، والثاني في شارع دي لا روشيل، بالإضافة إلى شقة تقع في العاصمة.



كما احتوت الوثيقة على سيارتين خاصتين كممتلكات منقولة.



وأكد الرئيس الجزائري أنه لا يملك سوى ما تم ذكره في الوثيقة، سواء داخل أو خارج البلاد.