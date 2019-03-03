ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قبل ترشحه لولاية خامسة.. تعرف على ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة

الأحد 03/مارس/2019 - 07:25 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
حسام رضوان
أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن ممتكلاته، في إطار اعتزامه الترشح لفترة رئاسية خامسة، امتثالا لقانون الانتخابات الذي يلزم كل مرشح بالإعلان عن جميع ممتلكاته.

وبحسب صحيفة "المجاهد" الحكومية، قدم الرئيس الجزائري قائمة ممتلكاته في وثيقة، واشتملت على منزلين أحدهما في بلدية ستاولي، والثاني في شارع دي لا روشيل، بالإضافة إلى شقة تقع في العاصمة.

كما احتوت الوثيقة على سيارتين خاصتين كممتلكات منقولة.

وأكد الرئيس الجزائري أنه لا يملك سوى ما تم ذكره في الوثيقة، سواء داخل أو خارج البلاد.

موضوعات متعلقة

حقوقي جزائري: بوتفليقة ينوي الترشح لولاية خامسة

رئيس الوزراء الجزائري ينفي اعتزامه الترشح أمام بوتفليقة في رئاسيات 2019

رئيس وزراء الجزائر يدعو بوتفليقة للترشح لولاية جديدة

موقع جزائري: بوتفليقة لا ينوي الترشح لولاية خامسة

هل يترأس بوتفليقة الجزائر مدى الحياة؟.. جدل بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطني ترشح رئيسه لولاية خامسة.. مصير صحة صاحب الـ81 عاما ويجلس على كرسي متحرك مجهولة.. ومستقبل البلاد أبرز ما يشغل الوسط السياسي

رئيس الحركة الشعبية الجزائرية: على معارضي بوتفليقة انتظار قراره بالترشح من عدمه

ترشيحاتنا

صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث

لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو

أمريكا تتخذ قرارا عسكريا عاجلا بشأن كوريا الجنوبية لإرضاء كيم

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

كريم شحاتة: حسام البدري أحد المرشحين لخلافة جروس في الزمالك

شوبير: ريال مدريد فقد كل شيء بعد زيدان ورونالدو

أسماك القرش تجتاح شوارع غزة.. صور

موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

قرار عاجل من بن سلمان بشأن طفلين سعوديين

الكدب ملوش رجلين.. 5 طرق تمكنك من كشف الشخص الكاذب

فتح اتجاه واحد من طريق الإسكندرية الزراعي بعد إزالة كوبري طوخ.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

الخشت: جامعة القاهرة حصلت على المركز 101 عالميا في الصيدلة بالتصنيف البريطاني
صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟