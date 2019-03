View this post on Instagram

قريب جداً هقولكم ميعاد و مكان #أقوى_حفلة_في_مصر و ميعاد أغنية #virus وشوية مفاجئات تانية لجمهوري الغالي ❤️💣 #ثقة_في_الله_نجاح #لا_لتخدير_الأسود 🦁😎