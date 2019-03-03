الهند تستخدم قنبلة إسرائيلية في غارة جوية لضرب باكستان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن الهند استخدمت قنبلة إسرائيلية في غارة جوية على جماعة "جيش محمد" الإرهابية في باكستان.



وقالت بحسب مصادر عسكرية إن القوات الهندية استخدمت قنابل "Spice-2000" إسرائيلية الصنع، والتي حددت اهدافها مسبقا بواسطة إحداثيات "GPS"، لضرب موقعا للجماعة في مدينة بالاكوت الباكستانية في الـ26 من فبراير الماضي.



وكان وزير المالية الهندي قد أكد أن نيوديلهي لن تكشف عن تفاصيل بشأن العملية، وسط تقارير أفادت بأن الغارة الجوية أصابت تلة خالية من دون إيذاء أي مسلحين.



وتابعت الصحيفة أن الهند قامت بتوجيه القنابل عن طريق "GPS" لضرب 6 أهداف بمنشأة تابعةلـ"جيش محمد"، بمحيط يبلغ مداه من 50 إلى 60 كم تقريبا، وأن هامش الخطأ كان 3 أمتار.



وأوضح المصدر أنه على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للإصابات التي لحقت بالجماعة، فقد اخترقت القنابل أسطح المباني المستهدفة في المخيم و قتلت جميع السجناء فيها بالصدمة وموجات الانفجار.

