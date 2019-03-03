ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

75 دقيقة سلبية بين ليفربول وإيفرتون.. والحظ يواصل معاندة محمد صلاح

الأحد 03/مارس/2019 - 07:54 م
صدى البلد
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 75 دقيقة بين ليفربول وإيفرتون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

في الشوط الثاني وواصل ليفربول بحثه عن الهدف الأول عبر سرعة محمد صلاح وكانت أبرزها في الدقيقة 57 ومن انطلاقة رائعة من المدافع جويل ماتيب ثم يمررها لداخل المنطقة تصطدم فى الدفاع وتضع صلاح فى مواجهة المرمى لينطلق بها لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة صلاح ببراعة. 

وفي الشوط الأول أهدر صلاح الكرة عقب تمريرة رائعة من فابينيو فى لينفرد محمد صلاح على الجهة اليمنى وينطلق في مواجهة الحارس بيكفورد ليسددها صلاح على يمين المرمى لكن ابعدها بيكفورد ببراعة لترتد أمام هندرسون الذي سددها من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة.

وشهدت مجريات المباراة ضغطا من لاعبي إيفرتون على دفاعات ليفربول وكاد أن يستخلصوا الكرة من أمام ارنولد لكن ابعدها فى اللحظات الاخيرة.

وشهد الدقيقة الـ 13 انطلاقة رائعة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ومرور رائع من مدافعي إيفرتون وسدد مباشرة فى اتجاه المرمى لكن امسكها الحارس بيكفورد بثبات.

وحاول إيفرتون خطف ليفربول من انطلاقة خطيرة من عن طريق برنارد دوارتي من الجهة اليسرى ثم يمررها عرضية ترتد من الدفاع إلى جيلفي سيجوردسون الذي مررها عرضية أرضية خطيرة ابعدها فان ديك ببراعة إلى ركنية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يعلن رأيه فى اختيارات قائمة منتخب مصر

شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو

لعنة الـ 1000 يوم تطارد الزمالك قبل مواجهة بطل أنجولا

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب

أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد وآخرين بسبب حادث محطة مصر

السعودية توقف 50 شخصا بينهم 4 مصريين فى قضايا أمنية

حكم من لا يصلي نهائيا ..فيديو

لعبة PUBG تنهي حياة طفل مصري في الكويت

رسميا.. بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة الجزائرية

الزمالك يتقدم على بترو أتليتكو بقدم أحداد وجنش يتألق في الشوط الأول .. فيديو

الهند تستخدم قنبلة إسرائيلية في غارة جوية لضرب باكستان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية
شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام
الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية
طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟