75 دقيقة سلبية بين ليفربول وإيفرتون.. والحظ يواصل معاندة محمد صلاح

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 75 دقيقة بين ليفربول وإيفرتون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.





في الشوط الثاني وواصل ليفربول بحثه عن الهدف الأول عبر سرعة محمد صلاح وكانت أبرزها في الدقيقة 57 ومن انطلاقة رائعة من المدافع جويل ماتيب ثم يمررها لداخل المنطقة تصطدم فى الدفاع وتضع صلاح فى مواجهة المرمى لينطلق بها لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة صلاح ببراعة.





وفي الشوط الأول أهدر صلاح الكرة عقب تمريرة رائعة من فابينيو فى لينفرد محمد صلاح على الجهة اليمنى وينطلق في مواجهة الحارس بيكفورد ليسددها صلاح على يمين المرمى لكن ابعدها بيكفورد ببراعة لترتد أمام هندرسون الذي سددها من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة.





وشهدت مجريات المباراة ضغطا من لاعبي إيفرتون على دفاعات ليفربول وكاد أن يستخلصوا الكرة من أمام ارنولد لكن ابعدها فى اللحظات الاخيرة.





وشهد الدقيقة الـ 13 انطلاقة رائعة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ومرور رائع من مدافعي إيفرتون وسدد مباشرة فى اتجاه المرمى لكن امسكها الحارس بيكفورد بثبات.





وحاول إيفرتون خطف ليفربول من انطلاقة خطيرة من عن طريق برنارد دوارتي من الجهة اليسرى ثم يمررها عرضية ترتد من الدفاع إلى جيلفي سيجوردسون الذي مررها عرضية أرضية خطيرة ابعدها فان ديك ببراعة إلى ركنية.



