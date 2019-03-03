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فن

شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام

الأحد 03/مارس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يروج الفنان وائل كفورى، لأغنيته الجديدة بعنوان "ولاد الحرام" التى من المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وائل كافورى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "ولاد الحرام قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب وعلى تطبيق @anghami".

يذكر أن وائل كفورى كان قدم حفلا غنائيا على مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، في ثالث ليالي المهرجان، وذلك بعد أن قدم الفنان الخليجي نبيل شعيل، الجزء الأول منه.

وقدم وائل كفوري باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، التي أطرب بها آذان مستمعيه من جمهور الحفل، وشاركت روتانا مقتطفات من الحفل عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

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