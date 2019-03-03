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شاهد.. تشكيل من الرافال في التدريبات الجوية بين مصر وفرنسا

الأحد 03/مارس/2019 - 08:57 م
طائرة حربية
طائرة حربية
محمد إبراهيم
ينشر موقع "صدى البلد"، فيديو وصول تشكيل من الطائرات المقاتلة طراز "رافال" الفرنسية إلى إحدى القواعد الجوية المصرية للمشاركة في تنفيذ تدريب جوى مشترك يستمر لعدة أيام مع القوات الجوية المصرية.

بدأ التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة ما قبل الطيران وذلك لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين.

وضمن التدريب تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوى المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن التدريب الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها. 

وأشاد الجانب الفرنسى، بما وصلت إليه الأطقم المصرية من تدريب فنى وعملى راقى على مقاتلات الرافال، بما يعكس قدرة وكفاءة الطيارين المصريين والأطقم الجوية على التعامل مع أحدث المقاتلات في توقيت قياسي.

يذكر أن التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات الرافال متعددة المهام بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر مراحل التدريب قائد القوات الجوية المصرية ونائب السفير الفرنسى والملحق العسكرى الفرنسى.

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