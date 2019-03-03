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رياضة

حازم إمام يهنئ الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:03 م
حازم امام
حازم امام
محمد بدران
وجه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للفريق، بعد تحقيقه فوزا مهما على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب "إمام" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "‏‏‏‎‏الف مبروووك لنادي الزمالك فوز مهم جدا جدا أفريقيا، ومعنويا محليا".

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف جورماهيا الكيني صاحب الصدارة بـ6 نقاط، ومن خلفهما بترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري بـ4 نقاط، قبل مواجهة جورماهيا ونصر حسين داي مساء اليوم.
حازم إمام يهنئ الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو

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