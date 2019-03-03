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رياضة

حزن في ليفربول بعد التعادل مع إيفرتون وإهداء صدارة البريميرليج لـ السيتي

الأحد 03/مارس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
القسم الميدانى
فرط فريق ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تعادله سلبيا أمام مضيفه إيفرتون في مباراة ديربي ميرسيسايد التي أقيمت اليوم، الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وعلى ملعب جوديسون بارك، تسابق لاعبو إيفرتون وليفربول في إهدار كافة الفرص التي أتيحت لهم أمام المريين واكتفيا بالحصول على نقطة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ليهدي مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفارق نقطة.

ويعد هذا التعادل هو السابع لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في 12 مباراة

غردت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي معربة عن حزنها بسبب التعادل القاسي التي تعرض فريقها اليوم له قائلا "نهاية الديربي الـ 233 بالتعادل السلبي".

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