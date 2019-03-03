أول تعليق من مدرب وادي دجلة بعد الفوز على إنبي

أكد تاكيس جونياس المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي وادي دجلة أن مواجهة إنبي كانت صعبة للغاية ولكن تحقيق الفوز كان هدفنا للعودة الى الانتصارات.



وقال جونياس في تصريحات تلفزيونية : "أهدرنا الكثير من الفرص، ولكن أخيرًا حققنا الفوز".



وأضاف: "من المؤسف أنني لا أعلم من سأواجه من بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة، حتى استعد له".



واختتم: "نستعد لمباراة الطلائع مثل أي مباراة، وأعتقد أن الجميع حاليًا يتأكد أن هذا ليس مكان دجلة في مباراة اليوم".



يذكر، أن دجلة يواجه منافسة طلائع الجيش في الحادي عشر من مارس الجاري، في الجولة 26 من عمر الدوري الممتاز.





