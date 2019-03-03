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رياضة

طائرة الأهلي تتفوق على الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 25-18

الأحد 03/مارس/2019 - 11:41 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الأهلي من التقدم على منافسه الزمالك، بنتيجة 25-18 في الشوط الثالث من المباراة التي تقام على ملعب الصالة المغطاة باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

سيطر الأهلي في بداية المباراة وتمكن من التقدم بفارق 4 نقاط، حيث إنه سجل 8 نقاط، مقابل 4 للزمالك ولكن لم يصمد في الصدارة كثيرا.

واستطاع الزمالك اقتناص النتيجة والتقدم وإنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق 5 نقاط.

ولكن تمكن الأهلي من اقتناص الفوز بفارق كبير في الشوط الثاني، وانهى المارد الأحمر الشوط الثالث بالفوز بنفس نتيجة الشوط الثاني.

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