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رياضة

طائرة الأهلي تتصدر المركز الأول بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1..فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تغلب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الأهلي على منافسه الزمالك ، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام لكرة الطائرة.

سيطر الأهلي في بداية المباراة وتمكن من التقدم بفارق 4 نقاط، وسجل 8 نقاط، مقابل 4 للزمالك ولكن لم يصمد في الصدارة كثيرا.

واستطاع الزمالك اقتناص النتيجة والتقدم وإنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق 5 نقاط.

ولكن تمكن الأهلي من اقتناص الفوز بفارق كبير في الشوط الثاني، وأنهى المارد الأحمر الشوط الثالث بالفوز بنفس نتيجة الشوط الثاني.

وتمكن المارد الأحمر من السيطرة على مجريات الأمور، وفاز بالشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-20، وتصدر المركز الأول للدوري الممتاز للكرة الطائرة.

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