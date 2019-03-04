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غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:16 ص
غلق باب الترشح لانتخابات
غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية
أ ش أ
انتهت في الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد (الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة) المهلة الدستورية المقررة لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

وفيما لم يصدر بيانا رسميا من المجلس بعدد المرشحين حتى غلق باب الترشح، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن 16 مرشحا قدموا أوراقهم للمجلس الدستوري وهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، المرشحون المستقلون عبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نكاز، وعبد الشفيق صنهاجي، وعلي سكوري ومحمد بوفراش، وعمارة محسن والسعيد بوحجة.

يأتي ذلك فيما أعلن كل من حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحزب العمال عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري خلال 10 أيام في الأوراق التي قدمها المرشحون ليعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين.

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