تبدأ اليوم الاختبارات الفعلية لأول دفعة من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الإخباري، 17 معلومة عن اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.





* الدفعة الأولى التي ستبدأ اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين تضم 71 ألف متقدم





* سيتم إجراء الاختبار على مدار 15 فترة في اليوم الواحد كل فترة مدتها 30 دقيقة





* عدد أسئلة الاختبار 40 سؤالا





* هناك 15 دقيقة راحة بين كل ممتحن والآخر





* فى نهاية الامتحان ستظهر جميع الإجابات ليتمكن الممتحن من مراجعة إجاباته أو تصحيحها وتعديلها





* تم تصميم الامتحان بمعايير أمان مختلفة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية





* تظهر نتيجة الامتحان في خلال فترة من 24 إلى 48 ساعة بعد إجراء الامتحان





* من حق مراقب الاختبار طرد أو فصل أي شخص من الاختبار وإلغاء درجته في حالة وقوع انتهاك لأي من الإجراءات واللوائح التي حددتها الوزارة للاختبارات





* يشترط لدخول الاختبار إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية ويجب أن تكون غير منتهية الصلاحية





* لن يسمح للممتحن بمغادرة قاعة الاختبارات أثناء الاختبار





* لا يسمح بالأكل أو الشرب أو التدخين أو التحدث مع الآخرين أو إزعاج الآخرين أثناء الاختبار





* لا يسمح للممتحن استخدام أي مواد محظورة خلال فترة الاختبار أو فترات الراحة مثل المواد الدراسية أو ورق المناديل أو أقلام الكتابة أو الآلة الحاسبة أو الهاتف الجوال أو الأجهزة الرقمية الشخصية أو أي جهاز إلكتروني آخر





* لا يسمح بنسخ الأسئلة والإجابات أو محاولة التلصص أو التسجيل أو التحدث مع الممتحنين الآخرين





* لا يمكن للمراقب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمحتوى الاختبار





* في حالة حدوث أي مشكلة فنية أو انقطاع في التيار الكهربي أثناء الاختبار، لا يحق للممتحن مغادرة مركز الاختبارات قبل مرور 60 دقيقة من الانتظار





* في حالة انقطاع وعودة التيار الكهربى، سوف يتم الاختبار بعد آخر سؤال تم التوقف عنده مع الحفاظ على الوقت المتبقي بشكل آمن تماما



