اليوم.. انطلاق فعاليات لجان مؤتمر المجلس العالمي للمطارات

انطلقت صباح اليوم، فعاليات لجان مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI إفريقيا 2019 في دورته الـ 61 تحت شعار "تعزيز نمو المطارات من خلال تعظيم العائدات من خارج مجال الطيران" والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 – 10 مارس الجاري بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بمشاركة 400 عضو من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي المطارات في 50 دولة إفريقية.



ومن المقرر أن تشهد اجتماعات لجان المجلس العالمي للمطارات لمنطقة أفريقيا على مدار اليوم، مناقشة عدة موضوعات أبرزها اقتصاديات التشغيل والموارد البشرية واجراءات السلامة الجوية والأمن والتسهيلات وكذلك ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس السابق في أبيدجان 2018 يليها اجتماع لجنة الأعضاء التنفيذين لمجلس ACI بأفريقيا.