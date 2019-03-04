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فن

كينان دوغلو ردا على انفصاله عن بيرين سات: الشائعة رقم 20

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:21 م
بيرين سات
بيرين سات
نورا نبيل
قرر النجم التركي كينان دوغلو، وضع حد للشائعات الكثيرة التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول انفصاله عن زوجته بيرين سات، وصرح لأحد المواقع التركية قائلًا: "ربما هذه المرة العشرين التي يقال بها أننا انفصلنا.. لا أعرف سبب انتشار هذه الشائعات ولا يوجد أي خلافات بيننا".

كينان دوغلو قرر ايضًا الرد بشكل عملي على هذه الشائعات من خلال عمل إعجاب بجميع الصور التي نشرتها بيرين سات مؤخرًا من خلال حسابها الخاص على إنستجرام.

يذكر أنه رغم مرور سنوات على زواج بيرين سلت من كينان دوغلو إلا أنها لم تحقق حلم الامومة حتى الآن ، وتؤكد الكثير من التقارير الصحفية التركية أن بيرين تعالج من مشكلة صحية تعوق حلم الحمل والإنجاب بأمريكا إلا أنها لم تصرح عنها بالصحافة والإعلام.

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها بيرين سات، العشق الممنوع وفاطمة والسلطانة كوسيم كما أنها خاضت تجربة الظهور بالإعلانات العديد من المرات.

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