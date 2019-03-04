انطلاق فعاليات جلسة محلية النواب حول أزمة الحيوانات الضالة



انطلقت فعاليات جلسه الحوار المجتمعي للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة تفاقم أزمة انتشار الحيوانات الضالة " الكلاب و القطط " غير المستأنسة على مستوى الجمهورية و تقديم مقترحاتهم لايجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأي فقهاء الدين وأحكام الدستور و المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .



جاء ذلك اليوم الإثنين، بحضور وزراء الزراعه والبيئة وممثل عن وزارة الصحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ود. أحمد ممدوح الأمين العام لدار الإفتاء،حيث انطلقت الفعاليات بدقيقة حداد علي أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر.



وأكد رئيس اللجنة أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية ، مؤكدا علي أن هذه المشكله متشابكله ولابد من حوار ونقاش حولها ، قائلا:"نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".



وأضاف السجينيى، بأنه لن يتم إغفال التوازن البيئي فى هذا الملف، ومن ثم رؤي وجود وحضور وزيرة البيئة ، مشيرا إلي أنه يجب التصدي لهذه الافة التي تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئي قائلا:"زي ما بنمشي فى لندن ونيويورك والدول الأوربية مش بنشوف كلام ضاله مزعجه عايزين بلدنا تكون كدا".



وتطرق السحيني فى حديثه نحو بداية البرلمان لمناقشة هذه الإشكالية، حيث كانت من طلب إحاطة من أحد النواب، واستمرت مناقشته كثيرا ومن ثم تكرر الأمر فى العديد من المحافظات من قبل النواب ورؤي أن يتم الحوار والنقاش بشأنه مع كافة الأطراف بجلسه استطلاع.

