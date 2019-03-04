محافظ الجيزة: توفير سبل الدعم لإنجاح تجربة شارع 306

أجرى اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لشارع المتحف الزراعى بحى الدقى، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارى تنفيذها لأرصفة المشاة، وأماكن عربات المأكولات الحضارة لمشروع شارع مصر 306.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازم لنجاح مشروع شارع مصر بالمحافظة لما له من أهمية فى توفير فرص عمل للشباب وحلول بديلة وحضارية للباعة الجائلين.



وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء مشروع شارع مصر 306 في منطقتين مختلفين داخل المحافظة، على أن يتم إنشاء أحدهما في شارع المتحف الزراعى بحى الدقى، والآخر في احد الشوارع التابعة لحي العمرانية والقريبة من شارع الهرم الرئيسى.