ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الجيزة: توفير سبل الدعم لإنجاح تجربة شارع 306

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:51 م
صدى البلد
محمد الصاحي
أجرى اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لشارع المتحف الزراعى بحى الدقى، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارى تنفيذها لأرصفة المشاة، وأماكن عربات المأكولات الحضارة لمشروع شارع مصر 306.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازم لنجاح مشروع شارع مصر بالمحافظة لما له من أهمية فى توفير فرص عمل للشباب وحلول بديلة وحضارية للباعة الجائلين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء مشروع شارع مصر 306 في منطقتين مختلفين داخل المحافظة، على أن يتم إنشاء أحدهما في شارع المتحف الزراعى بحى الدقى، والآخر في احد الشوارع التابعة لحي العمرانية والقريبة من شارع الهرم الرئيسى.

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تطوير ساقية مكى وجزيرة الدهب وبولاق الدكرور القديمة بمنحة من الوكالة الألمانية

تطوير 3 مناطق بالجيزة بمنحة من الوكالة الألمانية

وزيرا الاستثمار والآثار يبحثان استراتيجية إدارة المتحف المصري الكبير

محافظ سوهاج يكلف بتطوير منطقة الغياتية

إغلاق جزئي لشارعي وادي النيل والحجاز بالمهندسين لمدة 3 سنوات

محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير شارع النيل برأس البر

ترشيحاتنا

مصرع 3 أطفال أسفل عجلات سيارة نقل بالمنوفية

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

صحيفة إنجليزية تفتح النار على هجوم ليفربول بعد التعادل أمام إيفرتون

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

بي بي سي تمنع إذاعة أغنيات مايكل جاكسون بعد اتهام اغتصاب الأطفال

البنك المركزى يحذر من تداول عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية

انتحار سيدة من الطابق الخامس بالسلام بسبب الاكتئاب

ضحية كلاب التجمع يتنازل عن بلاغه.. والنيابة تخلي سبيل المتهم

بالأسماء.. لاعبو الأهلي الغائبون عن مباراة بتروجيت

شاهد.. أول رد من الكهرباء على صعق طفلة بـ ابنى بيتك بـ 6 أكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر والدول العربية

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن 6 قضاة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

فيديو

معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو
مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك
شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟