جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية بقرية صان الحجر.. 13 مارس

تنظم جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة بقرية صان الحجر البحرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بجميع التخصصات من كليات الطب البشري والصيدلة والطب البيطري وطب الأسنان والتمريض والعلوم والتربية النوعية وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري، بالتعاون مع الإدارة التعليمية والصحية بالحسينية، والوحدة المحلية، وجمعيات المجتمع المدني بالقرية، وقطاع البيئة بالمحافظة والقوات المسلحة.



وقال الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن كلية الطب البشري توفر 12 تخصصا طبيا للكشف علي المواطنين في جميع الأعمار ومنها أطباء "باطنة، وأطفال، وجراحة عامة، مخ وأعصاب، عظام، أنف وأذن، جراحة أورام الثدي للكشف المبكر عن المرض، النساء، والتحاليل، أسنان"، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تقوم بتوفير الأدوية اللازمة وتوزيعها مجانًا على المواطنين.



وأضاف "شعلان"، أن كلية التمريض تنظم ندوات توعية للوقاية من الأمراض الصدرية، وأهمية تنظيم الأسرة في الحفاظ علي صحة الأم، وتقوم الطب البيطري من خلال سيارة المستشفي المتنقل إجراء جراحات للماشية وصرف أدوية مجانًا، بالإضافة إلى رش الحيوانات وتطهير الحظائر من الطفيليات لتقليل العدوى من الأمراض بين الماشية، مع تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي".



وأوضح أن كلية العلوم ستنظم دورات تدريبية للشباب من الجنسين عن كيفية صناعة الصابون والعطور، أما كلية التربية النوعية تقوم بتدريب المرأة المعيلة وربات البيوت علي الأشغال اليدوية، والإكسسوار الحريمى والصناعات الجلدية لتوفير فرص عمل ومصادر دخل متنوعة للمرأة الريفية.



وأشار إلى أنه تم توجيه خطاب لقطاع البيئة التابع لمجلس الوزارة بمحافظة الشرقية لتوفير شتلات من الأشجار المثمرة وتنفيذ حملة تشجير بالقرية والتوابع الخاصة بها من خلال الشباب، كما تم مخاطبة القوات المسلحة من أجل توفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم علي المواطنين بالقرية مجانًا، مؤكدًا أن أعمال القافلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا بمقر الوحدة الصحية بالقرية ومدرسة صان الحجر الإعدادية المشتركة ومقر الوحدة المحلية بقرية صان الحجر البحرية.