ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التعليم:30 شريكا دوليا و220 خبيرا راجعوا المناهج الجديدة

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:17 م
صدى البلد
ياســمين بدوي - ياسمين سامي - عدسة هدير عبده
أكدت حبيبة عز مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، أن المناهج الجديدة تعد «حكاية» بدأت بفكرة وحلم بانتهاء الظواهر السلبية في المجتمع تمت ترجمته على أرض الواقع في صورة كتب ومناهج جذابة تلبي احتياجات الطلاب.

ولفتت مستشار وزير التعليم للتعليم الفني – خلال جلسة «تطوير التعليم.. حكاية مصرية» والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة- إلى مراجعة أكثر من 30 شريكا دوليا و220 خبيرا للمناهج الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم تدريب أكثر من 120 ألف معلم و3425 موجه بالمدارس على المناهج الجديدة، مشددة على وجود 3.5 مليون نسخة من الكتب التي تتطابق وعقلية الطفل المصري.

ولفتت إلى أن تطبيق منظومة التعليم الجديدة في رياض الأطفال أسهل من تطبيقها عن أي مرحلة تعليمية، موضحة أن هناك إرادة سياسية مصرية في تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2030.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة اليوم وغدا.. فيديو

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

مستشار رئيس الوزراء يكشف موقف الحكومة من فيديو الجزيرة المفبرك

حرب السلايف.. أسماء قتلت أطفال سلفتها بحجة سوء معاملتها.. المتهمة: حرقت قلبها ومش مش ندمانة وجاهزة للإعدام

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 -3- 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تكشف تفاصيل حادث حريق الدقى.. فيديو

بدء اختبارات مسابقة المعلمين المؤقتة بكفر الشيخ.. صور

الشهاوى يكشف سبب كثرة الشائعات فى عهد الرئيس السيسي .. فيديو

بث مباشر..مباراة الأهلي أمام بتروجيت بالدورى الممتاز

هكذا دعمت الجماهير محمد صلاح بعد فشله في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

فيديو

فيديوجراف| الهند وباكستان‎.. أزمة عسكرية بين قوتين نوويتين وسط مساع لـ التهدئة
مجلس الوزراء ينشر فيديوجراف لتجنب مخاطر الحرائق
معاون وزيرة التضامن: المتسولون يعتدون علينا.. فيديو
التضامن: مشروع قومي لتطوير دور الرعاية بـ23 مليون جنيه.. فيديو
استشاري سمنة: توقف الأكل بعد السابعة مساءً ليس له علاقة بالريجيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟