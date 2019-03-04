التعليم:30 شريكا دوليا و220 خبيرا راجعوا المناهج الجديدة

أكدت حبيبة عز مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، أن المناهج الجديدة تعد «حكاية» بدأت بفكرة وحلم بانتهاء الظواهر السلبية في المجتمع تمت ترجمته على أرض الواقع في صورة كتب ومناهج جذابة تلبي احتياجات الطلاب.



ولفتت مستشار وزير التعليم للتعليم الفني – خلال جلسة «تطوير التعليم.. حكاية مصرية» والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة- إلى مراجعة أكثر من 30 شريكا دوليا و220 خبيرا للمناهج الجديدة.



وأشارت إلى أنه تم تدريب أكثر من 120 ألف معلم و3425 موجه بالمدارس على المناهج الجديدة، مشددة على وجود 3.5 مليون نسخة من الكتب التي تتطابق وعقلية الطفل المصري.



ولفتت إلى أن تطبيق منظومة التعليم الجديدة في رياض الأطفال أسهل من تطبيقها عن أي مرحلة تعليمية، موضحة أن هناك إرادة سياسية مصرية في تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2030.