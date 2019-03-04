تراجع مؤشرات البورصة بمستهل جلسة الاثنين.. تباين فى منتصف التعاملات..وارتفاع رأس المال السوقى 714 مليون جنيه بالختام

تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم

انخفاض المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات اليوم



استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 18763 نقطة.



و تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1804 نقطة.



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم ، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، ومالت تعاملات المصريين للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 18893 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 710 نقاط، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.



وتراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة اليوم ، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 714 مليون جنيه، وأغلق عند مستوى 822،114 مليار جنيه، متأثرًا بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.03%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14815 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.26 % وسجل 2،398 نقطة.



وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.12%، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.96% مسجلًا 1787.5 نقطة.

