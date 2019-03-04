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محافظات

إصابة موظف بكسر في الجمجمة أثناء حملة إزالة تعديات ببورسعيد

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:44 م
الموظف
الموظف
كتب محمد الغزاوى
كشف المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد عن تعرض تامر عفيفي الموظف بإدارة الإشغالات بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد أثناء مشاركته في حملة الحي لإزالة عدد من المخازن المخالفة في إطار الحملات اليومية والتي لا تتوقف طوال ساعات الليل والنهار في مختلف أحياء المحافظة لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات والمخالفات.

وقال أبو زهرة إنه خلال الحملة تعرض تامر عفيفي هو وأفراد الحملة لوابل من الحجارة والزجاجات من أصحاب المحلات المخالفة ليصاب بحجر ضخم في الرأس مباشرة أدي إلي كسر في الجانب الأيمن من الجمجمة وتجمع دموي بالمخ نجم عنه حالة غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية بناء تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نظرا لخطورة الحالة.

من جانبه عبر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استيائه ورفضه التام لأعمال البلطجة التي ولت الى غير رجعة، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات في مختلف أنحاء المحافظة بكل حزم ودون تهاون ومواجهة كل من تسول لة نفسة بمقاومة السلطات أو فرض أسلوب البلطجة بكل الحزم والتطبيق المشدد للقانون.

ووجه المحافظ الشكر لقوات تنفيذ القانون من رجال القوات المسلحة والشرطة ورجال حي الضواحي لاصرارهم على استكمال حملة الإزالة رغم عملية التعدي عليهم.

وناشد المحافظ أبناء بورسعيد الشرفاء التعاون مع أجهزة المحافظة التي تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وتقدير الجهود المخلصة التي تبذل للحفاظ على حقوق وأملاك الدولة.
إصابة موظف بكسر في الجمجمة أثناء حملة إزالة تعديات ببورسعيد
إصابة موظف بكسر في الجمجمة أثناء حملة إزالة تعديات ببورسعيد

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