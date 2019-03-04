انتبه.. 4 كفارات للذهاب إلى الدجالين وعمل أسحار للناس.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام بالسحر حرام، حيث إنه من كبائر الذنوب، فعمل السحر يتطلب ذهاب الشخص إلى ساحر أو كاهن أو دجال وهذا أمر محرم.



وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم عمل سحر لشخص بالفشل في الدراسة؟»، أنه قد حذرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الذهاب إلى العرافين والسحرة والكهنة، فقال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»، وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».



واستشهد بما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ : وما هنَّ ؟ قال: الشِّركُ باللهِ ، والسِّحرُ ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ»، مشيرًا إلى أن السحر من السبع الموبقات، ومن فعله عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله تعالى ، ويقلع عن هذا ولا يقوم به مرة أخرى، وكذلك يكثر من الأعمال الصالحة التي بها يعفو عنه الله سبحانه وتعالى.

