ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

انتبه.. 4 كفارات للذهاب إلى الدجالين وعمل أسحار للناس.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:18 م
الذهاب للسحرة
الذهاب للسحرة
أمل فوزي
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام بالسحر حرام، حيث إنه من كبائر الذنوب، فعمل السحر يتطلب ذهاب الشخص إلى ساحر أو كاهن أو دجال وهذا أمر محرم.

وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم عمل سحر لشخص بالفشل في الدراسة؟»، أنه قد حذرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الذهاب إلى العرافين والسحرة والكهنة، فقال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»، وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

واستشهد بما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ : وما هنَّ ؟ قال: الشِّركُ باللهِ ، والسِّحرُ ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ»، مشيرًا إلى أن السحر من السبع الموبقات، ومن فعله عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله تعالى ، ويقلع عن هذا ولا يقوم به مرة أخرى، وكذلك يكثر من الأعمال الصالحة التي بها يعفو عنه الله سبحانه وتعالى.

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة

قطاع الأعمال العام توضح حقائق طرح الشرقية للدخان في البورصة

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

فتاة ناسا ووزير النقل الجديد.. حكايات وهمية على السوشيال أشعلت الرأي العام

إنزال العلم الأمريكي من أعلى مبنى قنصلية واشنطن بالقدس

صفية العمري: تصريحاتي في صاحبة السعادة لا تخص نجلاء فتحي

صحيفة إنجليزية تفتح النار على هجوم ليفربول بعد التعادل أمام إيفرتون

الرجاء المغربي يهدد بالانسحاب من بطولة الكونفيدرالية

ماسنجر يطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها

تكريم أول سيدة تتولى منصب عمدة في كفر الشيخ ..صور

التحقيقات: 1200 صورة رصدت المتهمين في إطلاق النار على أتوبيس أوسيم

وزير الدفاع يطالب بالوعي لمواجهة العمليات الممنهجة للتشكيك في إنجازات مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

التضامن: حملة إنقاذ المشردين مستمرة حتى انتهاء الظاهرة ..فيديو
الزراعة توجه رسالة لأصحاب محلات الدواجن ..فيديو
منع تداول الدواجن الحية فى هذا الموعد.. فيديو
فيديو جراف.. خطر يستهدف الأطفال.. قصة تحدي "مومو"
داعشي نيوزلندي يرغب في العودة لبلاده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟