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فن

شاهد .. شيكو ينشر صورة من كواليس اللعبة

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشر الفنان شيكو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " صورة له من كواليس مسلسله الجديد " اللعبة " .

وظهر " شيكو" خلال الصورة بشكل الشخصية التى من المقرر أن يلعبها خلال أحداث المسلسل، وعلق على الصورة قائلًا: "وسيم الصريطى مسلسل اللعبة رمضان 2019".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.
شاهد .. شيكو ينشر صورة من كواليس اللعبة

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